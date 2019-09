Familie und Freizeit : Fitnesstag zeigt Vielfalt des Sports

Langenfeld Im Langforter Freizeitpark probierten Familien unter anderem Selbstverteidigung aus, Workout und Übungen mit dem virtuellen Laserschwert.

„Das da ist unsere Zukunft. Das sind diejenigen, die mal unsere Rente zahlen. Für die müssen wir etwas tun“, sagt Ben Deitz und zeigt auf die hüpfenden und Ball werfenden Kinder im Langforter Freizeitpark. Dass der Nachwuchs in Langenfeld in Bewegung bleibt oder beweglich wird, ist ein Aspekt des zweiten Langenfelder Charity-Fitnesstages. Drei junge Männer haben sich zusammen getan: Thommy Luke Böhlig von der Win Tsjun-Selbstverteidigungsschule an der Kronprinzstraße, die Trainer Ben Deitz und Tim Wendling sowie der Event-Manager Ben Defranceski wollen den Nachwuchs vom Computer wegholen und zeigen, dass es noch viel mehr Sportarten als König Fußball gibt. Beispielsweise Geschicklichkeits- und Gleichgewichtstraining sowie Nia-Tanz und Yoga für Mutter und Kind. Rund 300 große und kleine Leute versuchten sich jetzt einen Tag lang an den verschiedenen Stationen.