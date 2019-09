Handball : Handballer sehen sich als Überraschungs-Ei

Das Comeback: André Boelken ist heilfroh, dass er seinen Kreuzbandriss überwunden hat und jetzt wieder voll angreifen kann. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Drittliga-Absteiger SG Langenfeld geht realistisch in die neue Saison. Für Trainer Markus Becker ist Tempo das oberste Gebot.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Deutzmann

Vielleicht sollten sich die Verantwortlichen überlegen, ganz schnell noch eine Urkunde anzufertigen und als Dokument für die Meisterschaft vorab bereitzuhalten – damit es im Fall der Fälle schnell zur Verfügung steht. Gäbe es eine Umfrage unter den Handball-Trainern der Regionalliga Nordrhein, wäre die Favoritenrolle jedenfalls nahezu einstimmig an die SG Ratingen gegangen. Die SG verfügt im Mazedonien-Trio mit Torhüter Peter Angelov, Abwehrchef und Spielertrainer Ace Jonovski und Rückraumspieler Filip Lazarov über Kräfte, die zumindest bis vor Kurzem Handballer von internationaler Klasse waren. Alexander Oelze und Thomas Bahn bringen ebenfalls Erfahrung aus höheren Ligen mit. Also soll es nun nach der im vergangenen Jahr verpassten Meisterschaft klappen mit dem Aufstieg in die 3. Liga. Dort war zuletzt noch die SG Langenfeld (SGL) zu Hause, die jene mühselige Spielzeit und den Abstieg längst verarbeitet hat und mit neuer Leidenschaft nach vorne sieht. Trainer Markus Becker und sein Team bleiben jedoch auf dem Boden der Tatsachen: „Ich denke, dass wir uns zwischen Platz zwei und sieben orientieren können.“ Die Top-Position hält er grundsätzlich für vergeben. Und den Namen braucht er nicht mehr zu nennen.

Die SGL verlor nach dem Abstieg viel Rückraum-Qualität, weil Maurice Meurer (Leichlinger TV) und Henrik Heider (HSG Bergische Panther) zu einstigen Klassen-Konkurrenten in die 3. Liga wechselten. Unter dem Strich ergab sich dann sogar ein ziemlich gründlicher Umbau, weil Langenfeld insgesamt acht Neue von außerhalb an Land zog – von denen sechs zum Stammpersonal zu rechnen sind: Jascha Schmidt (Tor), Ole Völker, Mathis Pötzsch, Christian Pagel, Sebastian Pagel und Tim Rahmann. „Das ist schon ein erheblicher Umbruch“, sagt Becker, der aber mit dem Fortgang der Dinge und der Einstellung seiner Spieler sehr zufrieden ist: „Es wird von Woche zu Woche besser.“ In der Vorbereitung gab es selbst gegen höherklassige Konkurrenz anständige Ergebnisse, sodass des Trainers Urteil feststeht: „Wir brauchen uns nicht zu verstecken.“ Der Spielstil, mit dem Langenfeld erfolgreich sein will, ist ohnehin ein offenes Geheimnis, denn dem Coach kann es nicht schnell genug gehen. Die Maxime: Tempo, Tempo, Tempo.

Info Über Aldekerk und Essen nach Ratingen Das Auftakt-Programm der SG Langenfeld (SGL) bis zur Meisterschafts-Unterbrechung durch die Herbst-Schulferien hat es durchaus in sich. Nach dem Start am Samstag (19.30 Uhr) beim letztjährigen Achten TV Aldekerk folgt zunächst am 21. September das Heimspiel gegen TuSEM Essen II (Dritter). Dann geht es am 28. September zum Top-Favoriten SG Ratingen, ehe am 5. Oktober der BTB Aachen kommt (Sechster), der in diesem Jahr im Deutschen Amateurpokal für Furore sorgte (Finale). Das fünfte Saisonspiel bestreitet die SGL am 11. Oktober beim nicht zu unterschätzenden Regionalliga-Aufsteiger HC Weiden.

Dafür, dass trotz allem genügend Übersicht auf dem Platz steht, ist unter anderem Regisseur André Eich zuständig – mit 31 Jahren und viel Erfahrung eine der natürlichen Führungskräfte. Außerdem freut sich die SGL riesig darüber, dass André Boelken zurück ist, der vor beinahe einem Jahr in der frühen Phase der Saison einen Kreuzbandriss erlitt, sich über eine intensive Reha zurückgekämpft hat und nun wieder einsatzfähig ist. Auch Boelken ist fast als Neuzugang zu werten und er macht das Team noch variabler – worauf sein Coach ebenfalls viel Wert legt. Unter dem Strich könnte sich das neue Gesicht der Mannschaft durchaus als Problem für die Gegner erweisen. „Keiner kann uns einschätzen. Wir sind so etwas wie das Überraschungs-Ei der Regionalliga“, findet Becker, der in diesem Zusammenhang nicht mal im Ansatz an eine direkte Rückkehr in die 3. Liga denkt.

Die feste Größe: André Eich soll im relativ jungen Team aufgrund seiner Erfahrung wieder eine Führungsrolle übernehmen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)