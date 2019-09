Monheim : Musiker für die Triennale stehen fest

Monheim Die Musikfestival GmbH Monheim hat jetzt die Künstler vorgestellt, die im kommenden Jahr in der Gänselieselstadt auftreten werden.

16 Künstler aus aller Welt, die auf ganz verschiedene Arten Musik machen, hat die Monheimer Musikfestival GmbH jetzt vorgestellt. Sie werden die erste Ausgabe der Monheim Triennale bestreiten, die vom 1. bis zum 5. Juli 2020 in der Stadt am Rhein startet und dann, mit der Fertigstellung der Kulturraffinerie 714, alle drei Jahre stattfinden soll. „Wir wollen die Aktuelle Musik zeigen, so, wie sie wirklich ist: schubladenfrei und spartenübergreifend. Von der Neuen komponierten Musik über die verschiedensten Spielarten der Improvisierten Musik bis hin zu den ambitionierten Beiträgen der Pop-Avantgarde“, sagt Festivalleiter Rainer Michalke.