Fußball : FCM kämpft gegen Schonnebeck und die lange schwarze Serie

Ball im Blick: Dennis Ordelheide weiß ja, wo das Tor steht. Ein Treffer des Stürmers gegen Schonnebeck wäre ziemlich wertvoll für Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Auf den Oberligisten FC Monheim (FCM) wartet am kommenden Sonntag in Essen ein echter Angstgegner. Denn gegen die Spvg. Schonnebeck (15 Uhr, Schetters Busch) konnte der FCM in den beiden Jahren seiner Oberliga-Zugehörigkeit in vier Spielen noch keinen einzigen Punkt holen.

Von Martin Römer

Weil Niederlage aber bekanntlich nicht gleich Niederlage ist, lässt sich an den Spielen trotzdem die Entwicklung ablesen, die die Monheimer in der jüngeren Vergangenheit genommen haben.

In der ersten Oberliga-Saison spielte die Elf von Trainer Dennis Ruess bereits eine gute Rolle und hatte frühzeitig nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun. Gegen den späteren Vizemeister Schonnebeck waren die Monheimer indes zweimal chancenlos, denn sie verloren in der Vorrunde und in der Rückrunade jeweils klar mit 0:3. In der abgelaufenen Spielzeit 2018/2019 machte der FCM dann einen großen Schritt nach vorne und er landete in der Tabelle auf dem formidablen vierten Platz.

Erstaunlich: Obwohl die Essener in genau dieser Runde einige Schwächen zeigten und nur Neunter wurden, gab es für die Ruess-Elf in den direkten Duellen erneut nichts zu holen. Trotzdem hatten die Spiele nur wenig mit denen aus dem ersten Jahr gemein: Zuerst hielten die Monheimer sehr gut mit, mussten sich aber nach zwei Roten Karten am Ende mit 1:3 geschlagen geben. Und im zweiten Duell war der FCM nah dran an etwas Zählbarem und vielleicht sogar an einem Dreier. Rund 60 Minuten lang dominierte Monheim die Partie, lag mit 2:0 vorne und hätte nach Ansicht von Trainer Ruess „4:0 führen müssen“.

Am Ende stand er allerdings wiederum mit leeren Händen da, weil die Spvg. das Spiel nach einer Roten Karte gegen Monheims Nikola Aleksic in Überzahl und in letzter Sekunde noch drehte – 2:3. „Schonnebeck hat uns bisher nicht gut gelegen. Im ersten Jahr waren wir sehr weit weg, etwas zu holen. In der letzten Saison haben uns die Disziplin und das nötige Spielglück gefehlt. Wie groß der Abstand jetzt ist, weiß ich nicht, das wird man nach den 90 Minuten sagen können“, meint Ruess.

Die Probleme der vergangenen Saison scheinen die Schonnebecker inzwischen behoben zu haben. Nach den ersten sechs Spielen hat die Spielvereinigung bereits 14 Punkte auf dem Konto und ist Zweiter. Besser ist nur der Regionalliga-Absteiger SV Straelen gestartet, auf den die Monheimer am 22. September treffen. Vor allem in der Defensive stehen die Essener nun wieder deutlich besser da als 2018/2019, wozu unter anderem die Verpflichtung der regionalliga-erfahrenen Innenverteidiger Adrian Schneider und Kai Nakowitsch beigetragen hat.