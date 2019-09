Langenfeld : Kein Geld für therapeutisches Reiten

Therapeutin Kerstin Schreiber hilft einer Patientin in den Sattel. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Etwa 30 Jahre konnten Menschen aus dem Heilpädagogischen Zentrum (HPZ) einmal pro Woche reiten. Jetzt wird dies nicht mehr bezahlt.

Die Reitanlage Schnitzler-Küttelwesch (Hitdorfer Straße 54) nimmt Pensionspferde auf und erteilt Reitunterricht auf Privat- und Schulpferden. Der familiär geführte Betrieb hat außerdem jahrzehntelang therapeutisches Reiten für Menschen mit Handicap angeboten. Seit Juli bleiben allerdings die behinderten Kunden aus: „Das HPZ hat uns schon Monate vorher mitgeteilt, dass es sich bei dem therapeutischen Reiten um eine freiwillige Maßnahme handele, die in Zukunft nicht mehr gezahlt wird“, erinnert sich Stallbesitzerin Andrea Schnitzler. Sie bedauert das: „Mir tun in erster Linie die Behinderten leid. Die haben doch sonst so wenig Abwechslung. Da waren welche dabei, die sind seit 20, 30 Jahren gekommen – Siggi und Horst zum Beispiel.“