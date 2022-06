Fahrrad-Codier-Aktion in Langenfeld : Polizei codiert Fahrräder

Die Polizei codiert am Freitag wieder Fahrräder in Langenfeld.. Foto: Kreispolizei

Langenfeld Um es Fahrraddieben schwerer zu machen, codiert die Polizei wieder Fahrräder. Termin ist am Freitag, 1. Juli, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. Ort ist der Schwimmbad-Parkplatz an der Langforter Straße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken