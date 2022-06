Langenfeld: Hubertus Bruderschaft Mehlbruch-Gieslenberg feiert mit vielen Vereinen Schützenfest : Schützenbruderschaft feiert fröhliches Fest

Langenfeld Der „Vogel wehrt“ sich lange: Mehlbruch-Gieslenberger Hubertus Bruderschaft übt sich beim Königschießen in großer Geduld. Am Ende hat Kevin Schrauzer die ruhigste Hand und wird neuer Schützenkönig.

() Das Königsschießen in Mehlbruch-Gieslenberg hat länger gedauert, als vermutet – erst gegen 17 Uhr fiel der „Königsvogel“ mit dem 349. Schuss von der Stange. Das neue Königspaar sind Kevin (34) und Laura Schrauzer (32). Kevin Schrauzer ist seit sechs Jahren in der Bruderschaft und von Beruf Elektro-Ingenieur. Er löst mit seiner Ehefrau nun Jürgen und Roswitha Splawski als Königspaar in Mehlbruch-Gieslenberg ab. Neue Jungprinzessin ist Lara Pilgram. Die 17-jährige Schülerin lebt in Neurath. Sie holte den Vogel mit dem 298. Schuss von der Stange. Bei den Schülern wurde Ben Zimmermann neuer Schülerprinz. Der Zwölfjährige ist der Enkel des Brudermeisters Raimund Zimmermann. Er ist seit 2013 bei den Schützen und spielt ansonsten bei der Germania in Reusrath Fußball. In der Bambiniklasse setzte sich Janosch Holter durch. Er ist elf Jahre alt und lebt in Mehlbruch. Er ist seit drei Jahren in der Bruderschaft und geht in die vierte Klasse der Fröbel-Grundschule.