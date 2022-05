Busverkehr Langenfeld : Buslinie 206 soll am Wochenende öfter fahren

Langenfeld Viele Gründe sprechen für den Leistungsausbau: Nun sind die Politiker in der Stadt, im Kreistag und in Leverkusen gefordert, zu unterstützen.

Die lange geforderte Verbesserung des Bustaktes der Linie 206 an Wochenenden kommt. Wenn alle Beteiligten Hand in Hand arbeiten, kann die Taktumstellung bis zum Ende des Jahres umgesetzt werden. Einstimmig empfehlen die Mitglieder des Ausschusses Umwelt, Verkehr und Tiefbau den Vorschlag der Verwaltung auf Ausweitung des Angebotes. Das sieht vor, einen 20 Minuten-Takt am Samstag und einen 30 Minutentakt am Sonntag einzuführen. Damit würde die Buslinie an den Takt der S 6 angepasst.