Monheim : Europa-Union trauert um Wolfgang Werner

Der Stadtverband Monheim der Europa-Union Deutschland trauert um sein langjähriges Vorstandsmitglied Wolfgang Werner. Er starb am 28. April 2022 im Alter von 64 Jahren. Er war seit 2001 Mitglied der Monheimer Europa-Union und gehörte seit 2009 dem Vorstand an. In seiner langjährigen Vorstandstätigkeit für die Monheimer Europa-Union habe Wolfgang Werner mit eigenen Ideen und hohem Engagement stets zupackend und hilfsbereit mitgearbeitet. Er sei ein überzeugter Demokrat gewesen, dem die Einigung Europas auf demokratischer Grundlage wichtig gewesen sei. Er sei auf die Menschen zugegangen und habe sie von der Europäischen Idee überzeugte. Mit ihm verliere die Europa-Union einen verlässlichen Freund.