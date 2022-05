Langenfeld : Schulen können sich noch für Kino-Wochen anmelden

Langenfeld Ausgewählte Filme und entsprechendes Begleitmaterial stehen zur Verfügung, um Unterrichtsinhalte anschaulich zu vermitteln. Die Anmeldefrist läuft.

(og) Zum 15. Mal bieten die landesweiten Schul-Kino-Wochen ein umfangreiches Filmprogramm mit Bezügen zu verschiedensten Unterrichtsthemen sowie kostenlose pädagogische Begleitmaterialien. Das Rex-Kino in Langenfeld zeigt ab dem 30. Mai insgesamt fünf Spiel-, Animations- und Dokumentarfilme, die die Medienkompetenz von Schülern stärken. Folgende Filme sind im Programm: Mit „Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing“ (1.-4. Klasse) erhalten die grünen Mülldeponie-Bewohner ein eigenes Abenteuer auf der großen Leinwand. In „Sommer-Rebellen“ (3.-7. Klasse) wird Jonas in den Ferien zu seinem Opa in die Slowakei geschickt. Obwohl der alte Mann sich um den Enkel kümmern soll, ist es aber eher der Junge, der bald große Pläne für seinen launischen Großvater schmiedet. „Wunder“ (ab 5. Klasse) ist die filmische Umsetzung des gleichnamigen Bestsellers von RJ Palacio über einen entstellten Jungen, der nach Akzeptanz sucht, als er zum ersten Mal zur Schule kommt. In der Romanverfilmung „Schachnovelle“ (ab 9. Klasse) nach dem gleichnamigen Buch von Stefan Zweig flüchtet ein von den Nationalsozialisten inhaftierter Anwalt sich in die Welt des Schachs, um so der Folter standzuhalten. In dem Dokumentarfilm „Endlich Tacheles“ (ab 10. Klasse) taucht ein Game-Designer in seine jüdische Vergangenheit ab, als er beginnt, ein Computerspiel nach den Erlebnissen seine Großmutter zu entwickeln.