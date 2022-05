Monheim : Grüne fordern Pflicht zur Photovoltaik

Monheim Auf Grundlage eines Gesetzesentwurfs zum Ausbau erneuerbaren Energien wollen die Monheimer Grünen erreichen, dass jetzt auch alle öffentlichen Gebäude PV-Anlagen erhalten. Selbst Baudenkmäler sollen kein Tabu mehr sein.

(elm) Die Regierungsbeteiligung der Grünen in Berlin und ihr enormer Stimmenzuwachs im Land ermuntern die örtlichen Grünen dazu, zum wiederholten Male den beschleunigten Ausbau der Solarenergie zu fordern. Rückenwind gibt ihnen zudem ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zu „Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor“, das sogenannte Osterpaket. In der nächsten Sitzung des Umweltausschusses wollen sie beantragen, dass endlich eine Pflicht zur Installation von Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlagen auf allen Neubauten und in allen neuen Bebauungsplänen festgesetzt wird. Außerdem sollen bestehende Bebauungspläne bis zum 30. Juni 2023 entsprechend geändert werden. Die Stadt sollen mit gutem Beispiel vorangehen und auf allen geeigneten Dachflächen der Stadt und ihrer Tochtergesellschaften PV-Anlagen anbringen. In Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde sollen auch auf Baudenkmälern PV-Anlagen ermöglicht werden. Hierbei sollten die Eigentümer zu Solar-Dachpfannen und kleinteiligen Modulen beraten werden.