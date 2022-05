Verkehrserziehung an der Liebfrauenschule : „Zur Sicherheit immer in die Autos hineinschauen“

Mülhausen Verkehrserziehung stand auf dem Stundenplan der Klasse 5c der Liebfrauenschule. Welche Verkehrserzieher Martin Gennert den Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg gab.

Verkehrserzieher Martin Gennert, Kommissar der Dienststelle Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Viersen, war bei der Klasse 5c der Liebfrauenschule Mülhausen zu Besuch. Statt Deutsch stand also Verkehrserziehung auf dem Stundenplan. Nach ein paar einführenden Worten, in denen es beispielsweise um die Gefahren des Handys im Verkehr ging, beließ Gennert es nicht bei der Theorie. Unten im Pausenhof scharte der Grefrather die 25 Schülerinnen und Schüler um sich, zückte sein Handy und schrieb eine Whatsapp. „15 Sekunden hat das gedauert – jetzt schauen wir mal, wieviele Schritte wir in dieser Zeit zurücklegen“, sagte er. Damit verdeutlichte er, was alles passieren kann während der kurzen unachtsamen Zeit einer App-Botschaft im fließenden Verkehr.