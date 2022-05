Langenfeld und Monheim sind Gastgeber für Special-Olympics : Sportler kommen aus Sri Lanka

Langenfeld/Monheim Die Host Towns Langenfeld und Monheim beherbergen Sport-Teams und ihre Begleiter und gestalten auch ein Rahmenprogramm für ihre Gäste.

Die Host Towns bereiten den Empfang für die internationalen Delegationen. Über vier Tage, vom 12. bis 15. Juni 2023, sind sie Gastgeber für die Athletinnen und Athleten sowie deren Angehörige vor Beginn der Wettbewerbe in Berlin. Die Delegationen lernen Land und Leute kennen. Aus der Nähe erfahren sie die regionalen Besonderheiten und Einzigartigkeiten in allen Bundesländern. So werden die Kommunen, Städte, Landkreise und Gemeinden das Bild Deutschlands in der Welt formen. Inklusion wird zur Inspiration.