Baugebiet Hasholzer Grund : Anschlusszwang für Fernwärme

Am Hasholzer Grund soll eine Klimasiedlung entstehen. Foto: Stadt Monheim

Monheim Am Hasholzer Grund soll eine Klimasiedlung entstehen. Das Bebauungsplanverfahren ist noch in Bearbeitung. Einen maßgeblichen Anteil am Klimaschutz soll der Anschluss an das Fernwärmenetz der Mega leisten.

Die Stadt Monheim arbeitet gerade an der Ausgestaltung der Klimaschutzsiedlung am Hasholzer Grund Süd. So sollen alle dort einmal entstehenden 250 Wohneinheiten mit regenerativer Fernwärme versorgt werden. Und damit die Mega als städtische Tochter ihre Einrichtungen auch wirtschaftlich betreiben kann, soll der Planungsausschuss am Donnerstag einen Anschluss- und Benutzungszwang an das Nahwärmenetz beschließen.

Das Bebauungsplanverfahren 73B „Hasholzer Grund Süd“ befindet sich weiterhin im Verfahren, teilt Stadtsprecher Thomas Spekowius mit. Nachdem der Planungsausschuss Ende 2019 den Aufstellungsbeschluss gefasst habe und die Mehrfachbeauftragung auch mit mehreren Bürgerschaftsabenden durchgeführt worden sei, sei weiter intensiv an der Planung gearbeitet worden. Der nächste öffentliche Verfahrensschritt mit Beschlussfassung im Planungsausschuss werde die öffentliche Auslegung sein, wann, das stehe noch nicht fest. „Zu diesem Zeitpunkt müssen dann alle rechtlich notwendigen Gutachten vorliegen“, so Spekowius. Hierzu gehöre dann auch ein Umweltbericht. Weitere Aspekte des Klimaschutzes würden sich dann über Festsetzungen, also beispielsweise Dachbegrünungen oder andere Maßnahmen, im Bebauungsplan wiederfinden.

„Unser Unternehmen freut sich, die gemeinsam mit der Stadt erstellte Planung dann auch umsetzen zu können“, teilt Achim Behn, Sprecher der Deutschen Reihenhaus in Köln, mit. Seitens des Investors sei man zuversichtlich, schon bald einen alle Beteiligten zufriedenstellenden Abschluss erzielen zu können. Derzeit befinde man sich bezüglich der Gestaltung des städtebaulichen Vertrags in Absprachen mit der Stadt.

(elm)