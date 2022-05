Biologische Station Haus Bürgel : Moorschnucken weiden am Hildener Sandberg

Monheim/Hilden Wer möchte, kann am Freitag, 20. Mai, 15 Uhr, die Arbeit der Wanderschäferin hautnah erleben. Treffpunkt ist der Parkplatz Hundewiese Jaberg, Elberfelder Straße, in Hilden.

Moorschnucken sind ab Sonntag, 15. Mai, wieder in der Hildener Heide. Die Herde werde sich eine Woche lang an den Sträuchern, Kräutern und jungen Trieben satt fressen. So betreibe sie nebenbei wertvolle Landschaftspflege, teilt die Biologische Station Haus Bürgel mit. Die naturschutzfachlich wertvollen Heideflächen rund um den Hildener Sandberg seien im Kreis Mettmann einzigartig und würden seit dem Jahr 2002 durch eine Wanderschafherde der Schäferei Eikermann gepflegt.

Die Schäfer ziehen Jahr für Jahr vom Rhein aus durch die Gebiete der Bergischen Heideterrasse, Hildener Heide, Ohligser Heide und Further Moor. Die Wanderschafherde bestehe aus etwa 4500 Moorschnucken ‒ einer sehr kleinen, hornlosen Schafrasse ‒ und etwa 20 Ziegen. Sie wird tagsüber mit Hütehunden gehütet und übernachtet in einem Pferch.

Wer möchte, kann am Freitag, 20. Mai, 15 Uhr, die Arbeit der Wanderschäferin hautnah erleben. Treffpunkt ist der Parkplatz Hundewiese Jaberg, Elberfelder Straße in Hilden. In den vergangenen Jahren sei es am Hildener Sandberg immer wieder zu Konflikten mit freilaufenden Hunden, gekommen, die Schafe gerissen und schwer verletzt hätten. Aus diesem Grund habe man sich dazu entschieden, einzelne Wege in der Hildener Heide während der Beweidung zeitweise zu sperren, heißt es in der Ankündigung.