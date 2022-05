Fußball, Bezirksliga : HSV hält mit, verliert aber gegen Solingen 03

Langenfeld/Monheim Bezirksligist HSV Langenfeld verliert 0:3 gegen den Tabellenführer und wechselt im Sommer den Trainer. Die Sportfreunde Baumberg II gewinnen in Wersten, der 1. FC Monheim II rutscht nach der Niederlage gegen Unterbach tiefer in den Abstiegskampf.

Der 1. FC Monheim II verlor zum Auftakt in den 24. Spieltag der Fußball-Bezirksliga sein Heimspiel gegen Verfolger Unterbach mit 1:2 (1:1). Durch die Niederlage rücken die Gäste – und mit ihnen die Abstiegsränge – auf drei Zähler an die Reserve heran. Die Mannschaft von Trainer Michael Will ist wieder tiefer in den Abstiegskampf gerutscht. Der Spielverlauf war unglücklich: Monheim drängte auf die Führung, ein Eigentor durch Lukas Kubina brachte jedoch das 0:1 (20.). Die Reaktion auf die Situation gefiel Will allerdings: „Wir waren in der ersten Halbzeit klar spielbestimmend.“ Monheim wehrte sich, Justin Niedworok traf mit seinem zwölften Saisontor zum 1:1 (38.). In der zweiten Hälfte verlor der FCM indes den Faden. Der späte Gegentreffer (89.) hatte sich lange angebahnt. „Das Glück war heute nicht auf unserer Seite. Das ist ein Tiefschlag, aber wir haben nach wie vor alles in der eigenen Hand“, sagte Will.