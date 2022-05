Landtagswahl 2022 : Claudia Schlottmann (CDU) holt Wahlkreis 37

Langenfeld/Monheim/Hilden-Süd In Langenfeld, Monheim und Hilden-Süd haben die Wähler die amtierende CDU-Landtagsabgeordnete Claudia Schlottmann bestätigt. Marc Nasemann (SPD) hatte sich mehr versprochen. Er holt 22,18 Prozent. Die Grünen jubeln und vervierfachen fast ihr Ergebnis von 2017 auf 19,31 Prozent für Kandidatin Siedi Serag. Die FDP holt mit 8,2 Prozent für Mirko Bange ein schlechteres Ergebnis als 2017.

Ob das an der neuen Bundesregierung liege? Nein. Das würde sie so nicht sagen. Was ihr geholfen hat, sei ihre Präsenz „Wir haben in NRW vor Ort gute Politik gemacht“, sagt sie mit Überzeugung. Glaubt man ihren Parteifreunden, so hat sie selbst einen großen Tei dazu beigetragen, hat sich um Vereine gekümmert und war da, wo sie gebraucht wurde. Zu den Kommunen hat sie den Kontakt gehalten, hilfreiche Hinweise gegeben, wenn Förderprojekte vom Land aufgelegt worden sind, die eine Stadt in ihrem Wahlkreis nutzen konnte. „Ich habe selten einen Kandidaten oder eine Kandidatin gesehen, der oder die im Wahlkampf so häufig vor Ort unterwegs war“, sagt Langenfelds Bürgermeister Frank Schneider. Er wünscht sich, dass sie weiter eine gute Ansprechpartnerin bleibt und auch das Thema Ausbau A 3 noch einmal auf die Tagesordnung bringt. Eine deutliche Stellungnahme des Landes käme in der (zuständigen) Bundespolitik an, so Schneider.