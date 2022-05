Auch Rheinberg soll weg von Gas und Öl : Grüne für schnellere Energiewende

Die Rheinberger Grünen machen Druck, die Wärme im benachbarten Müllofen endlich auch in die Stadt zu holen. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Rheinberg Die Fraktion will das Wärmenetz möglichst schnell realisieren und Anreize dafür schaffen. Und sie schlägt vor, auf städtischen Dächern mehr Sonne zu tanken.

Es gibt Dinge, die liegen auf der Hand und werden doch übersehen. Dazu gehörte lange Zeit das Abfallentsorgungszentrum (AEZ) Asdonkshof in Kamp-Lintfort und seine riesige Wärmemenge, die im Müll-Ofen entsteht. Kamp-Lintfort betreibt seit einigen Jahren ein 50 Kilometer langes Fernwärmenetz, aus dem jährlich vom Einfamilienhaus bis zum St.-Bernhard-Hospital rund 650 Objekte mit über 100.000 Megawattstunden Strom versorgt werden. Rheinbergs Grüne sehen da große Potenziale für die Stadt.

Sie fragen immer wieder an, ob und in welchem Umfang die Energie des Müllofens in der Nachbarschaft auch für ein Fernwärmenetz im Stadtzentrum und am Annaberg genutzt werden kann. Mit der von der Stadt in Auftrag gegebenen Wärmepotentialstudie gibt‘s einen ersten Teilerfolg. Im vorigen Jahr beschloss der Rat die Gründung einer Wärmegesellschaft mit dem Ziel, Fernwärme zu nutzen.

Seitdem jedoch sei Sand im Getriebe, und das zur Unzeit, findet Grünen-Fraktionssprecher Jürgen Bartsch: „Die Energiewende ist nicht nur aus Klimaschutzgründen notwendig. Der Krieg in der Ukraine hat das Problem einer Fokussierung auf fossile Energieträger deutlich gemacht.“ Mit Asdonkshof habe man einen Wärmelieferanten mit enormem Potential vor der Haustüre, so Bartsch: „Müll wird immer verbrannt. Hinzu kommt die niedrige CO 2 -Belastung.“ Die liege im Vergleich mit Gas oder Öl „fast schon im klimaneutralen Bereich“.

Die Grünen erwarten, dass sich potentielle Betreiber eines Fernwärmenetzes in Rheinberg – im Gespräch sind Gelsenwasser und die Krefelder Stadtwerke – zeitnah mit dem Wärmelieferanten in Verbindung setzen. Motivierend könnten spezielle Förderprogramme wirken, die Netzbetreiber und Teilnehmer bis zu 50 Prozent entlasten.

Weiteres Ziel der Grünen ist es, die Zahl der bislang 857 Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet deutlich zu erhöhen. Dafür sollen nicht nur Firmen ermutigt werden, auf ihren Dächern Ökostrom zu produzieren, auch die Stadt sei gefragt, mehr eigene Gebäude mit PV-Anlagen auszustatten oder Flächen für Betreiber zur Verfügung zu stellen. „Wir könnten uns auch die Südflanke der Deponie in Winterswick oder die Deponie der Solvay vorstellen“, so Klaus Leonhards, Sachkundiger Bürger. Zudem wollen die Grünen die Möglichkeit prüfen, Baggerseen für schwimmende PV-Anlagen zu nutzen. „In Rheinberg gibt es noch ein großes Potential an Möglichkeiten, unabhängiger von fossilen Energieträgern zu werden“, so Bartsch.

Das Fernwärmenetz könne im Rheinberger Zentrum und am Annaberg rund 11.000 Einwohner und Betriebe mit 9000 Beschäftigten versorgen, sagen die Grünen.

(erko)