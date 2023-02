Langenfeld Brandhaus verliert Denkmalschutz

Das „Wohnhaus mit Stallanbau Düsseldorfer Straße 226“ aus dem Jahr 1914 wurde am 22. Oktober 2019 als typisches Denkmal für Reformarchitektur in die Denkmalliste der Stadt Langenfeld aufgenommen. Der Eigentümer hat dagegen am 30. Januar 2020 geklagt – erfolglos, auch in der Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht. In der Nacht vom 17. auf den 18. März 2020 hat es zum ersten Mal in dem Haus gebrannt. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung liefen ins Leere. Der Eigentümer stellte erneut einen Antrag auf Abbruch. Der wurde zurückgewiesen – ebenso wie die darauffolgenden Klagen vor dem Verwaltungs- und dem Oberverwaltungsgericht. Jetzt, nach dem zweiten Brand und der Einschätzung des LVR, ist der Weg zum Abriss für den Eigentümer frei.