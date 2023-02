Langenfeld Bürgermeister Schneider ruft zur Stadtwette auf

Um die Idee des Festumzuges noch weiter vorzustellen, bietet die Stadt für jeden Stadtteil eine Infoveranstaltung an. Termine sind am Dienstag, 28. Februar, 18 Uhr, Schützenheim der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Reusrath, Brunnenstraße 51; um 19.30 Uhr im Wiescheider Treff, Alt Wiescheid 20a; am Mittwoch, 8. März, 18 Uhr, in der Stadtbibliothek Langenfeld, Hauptstraße 131; um 19.30 Uhr in der Schützenhalle St. Sebastianus Schützenbruderschaft Richrath, Kaiserstraße 60; am Dienstag 21. März, 18 Uhr, beim SSV Berghausen, Vereinsheim Baumberger Straße 60.