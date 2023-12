In Wassenberg, Wegberg und Hückelhoven Polizei meldet gleich sieben Einbrüche

In Hückelhoven kam es ebenfalls zu Einbrüchen: Auf der Provinzialstraße in Doveren drangen Unbekannte zwischen dem 12. und dem 20. Dezember in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten alle Etagen nach Wertgegenständen. Ob sie Beute machten, stand zunächst nicht fest. Auf der Vennstraße in Ratheim drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag in eine Wohnung ein und machten sich auf die Suche nach Wertgegenständen. Auch hier war zunächst unklar, ob sie erfolgreich waren. Auf der Herderstraße in Baal brachen Unbekannte am Mittwoch zwischen 16 und 18.20 Uhr in eine Wohnung ein und erbeuteten eine Uhr und Schmuck.