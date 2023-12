Langenfeld Stadt will Artenschutz jetzt strategisch planen

Schon mal was vom Ziegenmelker, der Heidelerche oder dem Brachpieper gehört? Zu spät, diese Brutvögel kommen hier mit dem Rückgang der Heidelandschaften nicht mehr vor. Auch die Bestände von Rebhuhn und Kiebitz sind stark geschrumpft. „In Reusrath brüten gerade mal zwei, drei Paare“, so Moritz Schulze von der Biologischen Station Haus Bürgel. Aus dem fast trocken gefallenen Further Moor sind das Scheidige Wollgras und die Kriechweide verschwunden. Mit den jetzigen Wiedervernässungsmaßnahmen ließen sich aber die bedrohten Arten Lungenenzian und einige Knabenkrautarten erhalten und vielleicht auch die Rückkehr des Schwarzkehlchens beflügeln, so der wissenschaftliche Mitarbeiter. Mit entsprechenden Hilfsmaßnahmen könne man viel zum Artenschutz beitragen.