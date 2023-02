Eröffnung im März So sieht Monheims neue Spielbank aus

Monheim · Langsam, aber sicher nimmt die neue Merkur Spielbank in Monheim Formen an. Spätestens bis Ende März soll die Neueröffnung nun gelingen. Die Rheinische Post hat exklusiv einen Blick in die Baustelle zu Deutschlands „modernstem Casino“ werfen können und auch ein Video machen können.

03.02.2023, 16:03 Uhr

Die Beschriftung an der Spielbank in Monheim ist schon angebracht. Auf der Rückseite entsteht ein halbrunder Anbau für das Entree. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Cristina Segovia Buendía und Heike Schoog