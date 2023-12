Denkmäler in Nettetal Breyeller machten eine Kneipe zu ihrem Rathaus

Der 1118 erstmals urkundlich erwähnte Nettetaler Stadtteil Breyell war schon im Mittelalter ein bedeutsamer Handelsplatz. Schon damals zogen Bauern als Wanderkrämer mit Kiepe oder Fuhre über das Land. Diesen „Kiependrägern“ wurde im Ortszentrum ein Denkmal gesetzt. Sie verkauften ihre Ware direkt beim Kunden in ganz Europa, was vielen Händlern und der Gemeinde Wohlstand brachte. So ist es kein Wunder, dass in diesem Stadtteil zahlreiche imposante Häuser entstanden und sich bis heute erhalten haben.