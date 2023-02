Langenfeld lacht Vollgas-Stimmung in der „Närrischen Hubertushalle“

Langenfeld · Als die Hubertus-Schützen zuletzt ihre große Karnevalssitzung in der „Närrischen Hubertushalle“ feierten, war die Welt im Großen und Ganzen noch in Ordnung: Kein Krieg in der Ukraine, kein Corona-Virus und die größte Sorge war: Wie verkleide ich mich an Fastelovend?

03.02.2023, 14:54 Uhr

Der Elferrat rund um Sitzungspräsidentin Brigitte Zimmermann. Foto: Daniel Uebber