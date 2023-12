Auf frischer Tat ertappt Polizei fasst in Kleve Einbrecher mit zwei gestohlenen Eheringen

Zuvor war gegen 12 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Schulstraße eingebrochen worden. Der Täter hatte das Fenster eines Anbaus eingeschlagen und war so ins Wohnhaus gelangt. Dort hatte er aus einem Schmuckkästchen zwei Eheringe an sich genommen. Zeitgleich kehrten die Bewohner zurück, bemerkten, dass jemand im Haus war, und informierten die Polizei.