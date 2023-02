Interview Ralf Sänger „Ich wünsche mir digitalisierte Schulbücher“

Monheim · Der Schulleiter geht am Dienstag in den Ruhestand. Er will viel reisen und Wassersport betreiben. Er zieht nach elf Jahren in Monheim eine positive Bilanz.

05.02.2023, 10:54 Uhr

Ralf Sänger hat elf Jahre lang die Peter-Ustinov-Gesamtschule in Monheim geleitet und geht nun in den Ruhestand. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)