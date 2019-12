Aktionen im kommenden Jahr : Katholische Arbeitnehmer-Bewegung: Kirche muss sozialer werden

Rainer Pfuhl, Hans-Georg Ibold und Kerstin Hoffmann (v. li.) planen in Monheim und Langenfeld im kommenden Jahr viele Aktionen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Sowohl im Arbeitsleben als auch beim Wohnungsbau müsse der Mensch im Mittelpunkt stehen, fordert die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Langenfeld/Monheim.

Hans-Georg Ibold macht sich „große Sorgen, dass Kirche immer mehr an Bedeutung verliert“, weil sie sich zu sehr mit sich selbst beschäftige. Der stellvertretende KAB-Vorsitzende in Langenfeld und Monheim „vermisst“, dass das Seelsorgeteam in Langenfeld direkt „zu den Menschen hingeht“, sich ihre Sorgen und Nöte anhört. Das Team der KAB (Katholische Arbeitnehmer Bewegung) würde gerne dabei helfen, Brücken zu bauen, ergänzt die Vorsitzende Kerstin Hoffmann. „Wir machen in erster Linie sozialpolitische Arbeit und sind seit fünf Jahren im Arbeitskreis ,Langenfeld sozial’ engagiert.“ Man biete der Leitung immer wieder Unterstützung an, müsse aber erleben, dass sich die „Kirche mitdenkender Menschen entledigt“, sagt Ibold. Unverständlich und kontraproduktiv sei es beispielsweise, dass die Gemeinde im Mai keine Hochzeitstermine vergebe und die Türen der Gotteshäuser nur an wenigen Stunden außerhalb der Messen geöffnet seien.

Ein Grund mehr für den Städteverband, selber aktiv zu werden. „Wir verstehen uns als Kirche in der Arbeitswelt“, erklärt er. Ein Schwerpunkt im kommenden Jahr sei deshalb das Thema „Arbeit 4.0“. Durch die Digitalisierung verändere sich die Arbeitswelt teilweise radikal, merkt Rainer Pfuhl, Vorsitzender der KAB in Langenfeld an. Deshalb plane man Bürgergespräche. Im Mai kommenden Jahres besuchen KAB-Vertreter das international aufgestellte Unternehmen Eplan in Monheim mit 500 Mitarbeitern am Standort. Dort werde unter anderem Software für Produktionsstraßen in der Autoindustrie entwickelt, berichten die Vorsitzenden. „Wir wollen mit dem Betriebsrat und den Mitarbeitern reden und hören, welche Konsequenzen sich für ihre Arbeit ergeben“, sagt Hoffmann.

Info Städteverband wurde im Jahr 2002 gegründet Wer Der KAB-Städteverband Langenfeld/Monheim wurde im Jahr 2002 gegründet. Das Leitungsteam besteht aus der Vorsitzenden Kerstin Hoffmann, den Stellvertretern Birgitta Ulzhöfer und Hans-Georg Ibold. Was Ihm gehören die KAB-Vereine St. Dionysius Baumberg, St. Gereon Monheim sowie St. Josef und St. Martin Langenfeld mit insgesamt 300 Mitgliedern an. Kontakt kct_hoffmann@web.de