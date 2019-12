Volleyball : Volleyballerinnen sind konstant inkonstant

Langenfeld Durch schwankende Leistungen innerhalb der Spiele hat die SG Langenfeld ihre gute Ausgangsbasis im Aufstiegsrennen fast verspielt. Nun geht es gegen Grün-Weiß Paderborn, gegen das sie in der Hinrunde eine Serie startete.

Jessica Eisler hat im Volleyball schon vieles erlebt, doch die Überraschungen reißen nicht ab. Seit acht Jahren läuft die Außenangreiferin bereits für den Regionalligisten SG Langenfeld (SGL) auf, in denen sie sowohl Aufstiege feierte als auch Abstiege betrauerte. Dass die SGL auch in dieser Saison eine ganz besondere Achterbahnfahrt der Gefühle durchlebt, muss Eisler nach dem 2:3 beim VC Eintracht Geldern eindeutig feststellen: „Bei uns haben sich mal wieder gute und schlechte Phasen abgewechselt. Wir haben Geldern erst durch unsere vielen Eigenfehler aufgebaut und hätten sicher mit einem Sieg nach Hause fahren können.“

Zwar setzte Eisler mit ihren Angriffsaktionen den einen oder anderen gefährlichen Akzent, aber sie konnte die Niederlage ebenfalls nicht verhindern. In weiten Teilen des Spiels zeigten die Langenfelderinnen ihr großes Potenzial, indem Christin Nadolski (Verteidigung) und Tina Steinacker (Annahme) auf der Libero-Position für Stabilität sorgten. Zudem bescherten die Mittelblockerinnen Silke Althaus und Jil Molitor durch ihre Aufschläge immer wieder Punktgewinne, während die Gastgeberinnen Schwächen in der Feldabwehr offenbarten.

Der Knackpunkt: Die einzige Konstanz der Langenfelderinnen ist ihre Inkonstanz. Obwohl die SGL durch einen Erfolg im vierten Satz den 3:1-Sieg hätte klarmachen können, ließ sie dann jegliche Energie vermissen. „Unsere Gegner denken sich schon, dass sie uns am Anfang spielen lassen können, weil wir danach ohnehin wieder einbrechen. Das Problem konnten wir auch gegen Bayer Leverkusen und den TuS Herten nicht beheben“, stellt SGL-Trainer Michael Wernitz fest. „Wir laufen mitunter völlig ungeordnet über das Spielfeld, was die Teams eiskalt bestrafen.“

SGL-Volleyballerinnen feiern dritten Sieg in Serie

Volleyball : SGL-Volleyballerinnen feiern dritten Sieg in Serie

Wernitz’ Weckruf an die SGL

Volleyball : Wernitz’ Weckruf an die SGL

Gerade in den entscheidenden Situationen fehlt den Langenfelderinnen scheinbar das Selbstvertrauen. Ob eine Führungsspielerin fehlt? „Unsere Spielführerin Diana Kiss gibt klar die Richtung vor, indem sie uns immer motiviert. Auch Jana Nahrstedt führt die Mannschaft sehr gut. Leider ziehen die Ansprachen nur bei einigen Spielerinnen eine Wirkung nach sich, während sich andere in ihrer tiefen Enttäuschung vergraben“, sagt Eisler, die wenige Wochen nach ihrem 30. Geburtstag ebenfalls zu den routinierten Spielerinnen gehört.

In der Sommerpause stärkten die Langenfelderinnen durch Kletteraktionen noch den Teamgeist und genossen unlängst eine harmonische Weihnachtsfeier am Unterbacher See. Dass Trainer Wernitz die mangelnde mannschaftliche Geschlossenheit bei Misserfolgen beklagt, kann Eisler nicht nachvollziehen: „Wir lassen uns nicht hängen oder werden sogar zickig. Niemand weist der anderen die Schuld zu, wenn Fehler passieren, sondern wir arbeiten als Team eng zusammen. Wir wissen alle nicht, warum wir schon seit Jahren immer wieder unsere Durchhänger haben.“