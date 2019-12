Fußball : Siegen vor der Weihnachtsfeier

Es geht wieder nach oben: Trainer Daniel Cartus hat mit dem HSV Langenfeld die Trendwende in der Bezirksliga geschafft. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim In der Bezirksliga steht der letzte Spieltag vor der Winterpause an, und die vier hiesigen Klubs peilen Erfolge an, nachdem sie Selbstvertrauen getankt haben. Der SC Reusrath empfängt Wersten, der SSV Berghausen Lohausen, der HSV Langenfeld tritt beim TSV Solingen an, die Sportfreunde Baumberg II beim TSV Eller.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Schmitz

Am letzten Spieltag vor der Winterpause möchten die vier Bezirksligisten zum Jahresabschluss unbedingt erfolgreich sein, um ihre geplanten Weihnachtsfeiern auch fröhlich feiern zu können.

Der weiterhin erheblich ersatzgeschwächte Aufstiegsaspirant SC Reusrath (2. Platz/40 Punkte) empfängt den abstiegsgefährdeten Drittletzten SV Wersten 04 (Samstag, 15.15 Uhr, Sportpark Reusrath). Zu den vielen Verletzten kommen jetzt auch Kapitän Martin Steinhäuser (häuslicher Unfall) und Leonidas Goudinas (Prellung) hinzu, wobei man im SCR-Lager auf den Einsatz der zuletzt erkrankten Fabian Steinhäuser und David Wietschorke hofft. „Es ist seit geraumer Zeit ein Kommen und Gehen, wobei die Truppe diese Situationen immer wieder bewältigt“, sagt SCR-Coach Ralf Dietrich und ergänzt: „Wir müssen noch einmal hochkonzentriert alles geben, um als Sieger den Platz zu verlassen. Dann hätten wir trotz der Umstände eine Top-Marke gesetzt und hinsichtlich der Wiederaufnahme der Meisterschaft eine hervorragende Ausgangsposition. Wir würden Konkurrenten hinter uns lassen und definitiv oben dran bleiben.“

Der SSV Berghausen (7./25 Zähler) erwartet im SV Lohausen einen schweren Brocken (5./32 Punkte) und steht nach der jüngsten Niederlage abermals unter Druck (Sonntag, 15.15 Uhr, Baumberger Straße). „Das wird eine harte Nuss, denn der Gegner hat uns schon in der Hinrunde das Fürchten gelehrt. Die Gäste haben ihre Stärken in der Offensive, die schwer in den Griff zu bekommen ist“, meint SSV-Coach Patrick Michaelis, dessen Truppe mit 34 Gegentoren im Schnitt zwei Treffer pro Spiel kassiert hat. „Unser Defensivproblem hat verschiedene Gründe, und wir werden demzufolge in der Winterpause an den Automatismen feilen“, sagt der Trainer. Michaelis fordert gegen die hochkarätigen gegnerischen Stürmer eine hochkonzentrierte Leistung.

Der HSV Langenfeld (6./26 Punkte) möchte nach sechs Spielen ohne Niederlage beim benachbarten TSV Solingen (9./24 Zähler) mit einem Sieg auf dem sechsten Platz überwintern (Freitag, 19.15 Uhr, Höher Heide). Die Truppe von HSV-Trainer Daniel Cartus stand vor etwa zwei Monaten inmitten der Abstiegszone und kletterte aufgrund einer imponierenden Erfolgsserie ins obere Tabellendrittel. „Super, das wir die Trendwende geschafft haben. Wir fahren mit breiter Brust nach Solingen, um einen Dreier mitzunehmen“, sagt Co-Trainer Heiko Schornstein, der nach der Winterpause auf die Rückkehr der Langzeitverletzten hofft.