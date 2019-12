Kommunalwahl 2020 : Monheims Kämmerin will Bürgermeisterin in Sprockhövel werden

Monheim Monheims Stadtkämmerin Sabine Noll kandidiert in Sprockhövel für die CDU und die Grünen. Seit 2013 hat sie Monheims finanziellen Aufschwung mitgeprägt.

Mit seiner extrem niedrigen Gewerbesteuer und jährlichen Einnahmen in dreistelliger Millionenhöhe hat sich Monheim bundesweit in die Schlagzeilen gebracht. Als Gesicht dieses Aufschwungs steht dann der junge Bürgermeister Daniel Zimmermann mit seiner Peto im Vordergrund. Als Hüterin der Stadtfinanzen hat Kämmerin Sabine Noll (51) seit 2013 diesen Kurs hauptverantwortlich mitgetragen. Doch die Zeichen stehen für die in Hattingen wohnende und dort für die CDU politisch aktive Noll auf Abschied: Sie will Bürgermeisterin der benachbarten 25.000-Einwohner-Stadt Sprockhövel werden.

Bei der Kommunalwahl am 13. September wird Noll als gemeinsame Kandidatin der CDU und der Grünen ins Rennen gehen, haben die beiden Parteivorstände in Sprockhövel angekündigt. „Vorbehaltlich, dass die Mitglieder meiner Kandidatur zustimmen“, sagte die 51-Jährige am Donnerstag im Gespräch mit unserer Zeitung (siehe Infobox).

Info Gemeinsame Kandidatin von CDU und Grünen Kandidaten in Sprockhövel Wie Sabine Noll war schon der aktuelle Bürgermeister Ulli Winkelmann, der 2020 nicht mehr antreten wird, vor fünf Jahren als gemeinsamer Kandidat von CDU und Grünen nominiert worden. Nolls Gegenspieler wird Volker Hoven sein, der gemeinsame Kandidat von SPD, FDP und einer Wählergemeinschaft.

Noll rechnet sich nach eigenen Worten gute Chancen aus, Bürgermeisterin in Sprockhövel zu werden. Was sie aus ihrer jetzigen Tätigkeit dann übertragen würde? „Ich möchte kein zweites Monheim schaffen“, sagt die studierte Diplom-Verwaltungswirtin und Diplom-Kauffrau. „Jede Stadt ist einzigartig, auch das wunderschöne Sprockhövel.“ Gleichwohl gebe es viele in Monheim in jüngster Zeit vorangebrachte Dinge, die für andere Städte vorbildlich seien und an denen sie sich im Falle einer Wahl zur Bürgermeisterin von Sprockhövel schon orientieren werde: „Dazu gehören etwa Aktivitäten für Klimaschutz, Verkehrswende, Bürgerbeteiligung und vieles mehr.“ Sprockhövel habe in der Vergangenheit manche Chance nicht genutzt.

Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann äußerte sich auf Anfrage zwiegespalten über den möglichen Abschied der Stadtkämmerin im kommenden Herbst. „Persönlich drücke ich ihr natürlich die Daumen und bin sicher, dass sie die Aufgabe hervorragend meistern würde. Aber für Monheim wäre Sabine Nolls Abschied schon ein großer Verlust.“ Die 2013 im Jahr der Stadtentschuldung aus dem Düsseldorfer ins Monheimer Rathaus gewechselte Finanzexpertin habe vor allem die vormaligen Probleme bei den Jahresabschlüssen gelöst. „Ihren Fachkenntnissen ist es zu verdanken, dass der Stadtrat auf Grundlage dieses Finanzrahmens am Ende des Jahres schon den Haushalt fürs kommende beschließen kann. Was nutzt uns das viele Geld, wenn wir es nicht schon im Januar und Februar einsetzen können?“

Vor dem am kommenden Mittwoch in der Monheimer Ratssitzung anstehenden Etatbeschluss bezeichnete Noll den für sie als Kämmerin womöglich zum letzten Mal vorgelegten Haushalt als „solide und zukunftsorientiert“. Er sei „strukturell ausgeglichen, die Stadt wirtschaftlich schuldenfrei, und es werden trotz der hohen Investitionen keine neuen Kredite aufgenommen“. Insgesamt verfügt die Stadt über ein Eigenkapital in Höhe von 600 Millionen Euro. Vor zehn Jahren lag dieser Anteil bei etwa 100 Millionen Euro.

