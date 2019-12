Lokale Kultur : Jugendtheater zeigt seine Requisiten

Langenfeld Zum 40-Jährigen der Langenfelder „Blinklichter“ ist im Rathaus eine Auswahl aus dem Fundus der Gruppe zu sehen.

Gleich am Eingang empfängt den Besucher ein imposantes Brathähnchen aus neueren Zeiten. Es durfte gleich zweimal mitspielen: 2006 in der „Suche nach dem verwunschenen Prinz“ und 2017 in „Ein Königreich für Gaukler“. Auch das rosa Autochen, das zum ersten Mal 1989 zum Zehnjährigen der Blinklichter und zur Wiedereröffnung der Stadthalle seinen Auftritt in dem Stück „Ein traumhafter Tag“ hatte, ist zu sehen. 2009 war es noch einmal im Einsatz. Damals wechselte es seine Farbe von Gelb zu Rosa.