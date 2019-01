Sammlung gegen Spende in Erkelenz : KAB holt ausgediente Weihnachtsbäume ab

Erkelenz Aktion startet am Samstag, 12. Januar, ab 9 Uhr.

Die Katholische Arbeitnehmer Bewegung (KAB) sammelt in Erkelenz mit Helfern ausgediente Weihnachtsbäume. Dies erfolgt am Samstag, 12. Januar, ab 9 Uhr. Die Sammler nehmen für ihre Arbeit eine Spende von drei bis fünf Euro, die für Schul- und Hilfsprojekte in aller Welt eingesetzt werde.

Vor allem sollen schulische Ausbildung in bedürftigen Regionen in Afrika, Brasilien und Chile sowie in Indien speziell Mädchenschulen gefördert werden. Den ärgste Not leidenden Familien im Kriegsgebiet Jemen kommt ebenfalls ein Anteil der Gesamtsammlung zugute. Darum bitten die Veranstalter um großzügige Unterstützung der offiziell anerkannten Projekte.



Die Helfer sammeln die Spende an der Haustür ein. Sie bitten darum – damit kein Geld abhanden kommt – die Spenden nicht an die Bäume zu hängen. Ein Zettel am Baum mit Name, Straße und Hausnummer führt die Sammler zu den Spenden. Gesammelt wird in der Erkelenzer Innenstadt (einschließlich des Oestricher Kamps und dem Oerather Mühlenfeld), in den Ortschaften Bellinghoven, Borschemich, Immerath (neu), Kückhoven, Tenholt, Terheeg, Matzerath, Oerath, Schwanenberg, Lentholt, Grambusch, Genhof und Wockerath. Einige Erkelenzer Betriebe und die Stadt Erkelenz unterstützen die Aktion.