Arbeitsmarkt : 2705 Menschen suchen einen Job

Langenfeld/Monheim 1330 Langenfelder und 1375 Monheimer sind Ende November arbeitslos gemeldet.

(mei) Im November ist die Zahl der Arbeitslosen in allen Städten des Kreises Mettmann gesunken, teilt Karl Tymister mit. „In Langenfeld, Monheim und Wülfrath ist sie sogar niedriger als vor einem Jahr“, sagt der Chef der Agentur für Arbeit Mettmann. „Insgesamt zeigt sich der Arbeitsmarkt robust – gemessen an der konjunkturellen Entwicklung.“ Die Zahl der gemeldeten Stellen sei indes deutlich gesunken, so Tymister. „Ursächlich dafür sind neben saisonalen Gründen auch konjunkturelle Effekte.“

In Langenfeld suchen Ende November 1330 Menschen einen Job, in Monheim 1375. Die Gesamtzahl von 2705 Erwerbslosen in der gemeinsamen Geschäftsstelle der Arbeitsagentur liegt um 82 unter der im Oktober und um 67 unter der vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt im gemeinsamen Bezirk aktuell bei 5,0 Prozent, in Langenfeld beträgt sie 4,1 und in Monheim 6,3 Prozent. In beiden Städten zusammen meldeten sich im November 616 Menschen (neu oder erneut) arbeitslos, das sind 35 mehr als im Vorjahr. Zeitgleich beendeten 694 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit; das sind 131 mehr als im November 2018. Die Unternehmen aus Langenfeld und Monheim meldeten im November 120 neue Arbeitsstellen, 65 weniger als vor einem Jahr. Damit sind in der Geschäftsstelle Langenfeld nach eigenen Angaben derzeit 775 freie Stellen gemeldet; 180 weniger als im Vorjahr.