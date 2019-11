Langenfeld/Monheim : Polizei warnt vor Taschendieben auf Weihnachtsmärkten

Langenfeld/Monheim (cis) Taschendiebe lieben die Advents- und Vorweihnachtszeit, warnt die Polizei. Das Gedränge auf Advents- und Weihnachtsmärkten, in überfüllten Innenstädten, Bussen und Bahnen, Kaufhäusern und Fußgängerzonen biete den fingerfertigen Kriminellen ideale Arbeitsbedingungen.

Im Gedränge vor Kassen sei vor allem das Herandrängeln eine gängige Methode. Der Dieb drängele sich so lange an Taschen- oder Rucksackbesitzer heran, bis diese sich abwenden und beim Wegdrehen Tasche oder Rucksack quasi zum Zugriff „anbieten“.

SG Langenfeld in der Krise : Trainer Wernitz nimmt seine Volleyballerinnen in die Pflicht

Die Polizei rät: Nur das Notwendigste an Bargeld, EC- und Kreditkarten mitnehmen und dicht am Körper in Gürteltaschen, Brustbeuteln oder verschlossenen Innentaschen der Kleidung tragen. EC- oder Kreditkarten immer getrennt vom Code / PIN aufbewahren. Brieftaschen und Geldbörsen beim Einkauf niemals in Einkaufstaschen oder Einkaufswagen ablegen. Handtaschen stets geschlossen und nie unbeaufsichtigt lassen. Rucksäcke, die auf dem Rücken getragen werden, sollten kein Geld oder Wertgegenstände enthalten, denn dort seien sie für Taschendiebe eine leichte Beute.