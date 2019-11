Gerichtsprozess erst 2020 : Rathaus-Betrug: 1,5 Millionen Euro sind weg

Der Betrüger im Langenfelder Rathaus zweigte in fast 20 Jahren rund 1,9 Millionen Euro für sich ab. Nur gut 400.000 Euro hat die Stadtverwaltung bislang von ihm zurückgeholt. Den Großteil des Schadens tragen die Steuerzahler. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Im Februar 2018 flog ein Millionen-Betrug im Langenfelder Rathaus auf. Der Gerichtsprozess gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des Gebäudemanagements hat immer noch nicht begonnen.

„Wir haben bisher alles in allem etwas mehr als 400.000 Euro von ihm zurückholen können“, sagt der städtische Fachbereichsleiter Jürgen Öxmann am Freitag auf Anfrage unserer Zeitung. Diese Summe sei durch den Verkaufserlös eines Einfamilienhauses, einer Wohnung in Spanien, eines Autos und eines Motorrads sowie Gehaltspfändung zusammengekommen. „Viel mehr wird wohl nicht einzutreiben sein. Wir hatten auch schon den Gerichtsvollzieher im Einsatz, aber es war bei dem Beschuldigten nichts zu pfänden. Wertsachen müssen ja ihm selber gehören und nicht etwa seiner Lebenspartnerin.“ Öxmann äußerte sein Unverständnis darüber, dass das Landgericht Düsseldorf immer noch keinen Termin festgesetzt hat. „Es gibt wenig zu ermitteln, weil der Mann ja alles zugegeben hat.“