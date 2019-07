Arbeitslosenstatistik : 2867 Langenfelder und Monheimer sind arbeitslos

LANGENFELD/MONHEIM 1426 Langenfelder und 1441 Monheimer sind aktuell arbeitslos gemeldet.

Nach Angaben der für beide Städte zuständigen Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit in Langenfeld liegt die Zahl der insgesamt 2867 Jobsuchenden um 60 unter der vom Mai, aber um 41 über der vom Juni 2018. Die Arbeitslosenquote für die Geschäftsstelle sinkt von 5,4 Prozent im Mai auf 5,3 Prozent (Juni 2018: 5,2 Prozent). 590 Menschen meldeten sich (neu oder erneut) arbeitslos, das sind 63 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 645 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit, 61 mehr als vor einem Jahr. Ansässige Betriebe meldeten im Juni 287 neue Arbeitsstellen, 114 mehr als im Juni 2018. Damit sind in beiden Städten zusammen 877 freie Stellen gemeldet. Das seien 67 mehr als vor einem Jahr. In Langenfeld liegt die Zahl von 1426 Jobsuchenden um 25 unter der vom Mai, doch ist sie um 62 höher als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für Langenfeld beträgt nun 4,4 Prozent. In Monheim hat sich die Zahl von aktuell 1441 Erwerbslosen im Vergleich zum Mai um 35 verringert, liegt um 21 unter der Zahl vom Juni 2018. Die Arbeitslosenquote für Monheim beträgt 6,6 Prozent. Im Kreis Mettmann sind laut Arbeitsagentur im Juni 14.647 Menschen erwerbslos; 159 weniger als im Mai, aber 45 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt 5,6 Prozent.