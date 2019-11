Monheim : Plattenfans legen im Sojus-Café auf

Siggi Sander und Katinka Löschper stellen am Samstag mit vier weiteren DJs ihre Lieblingsplatten vor. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

„Schrille Rille“ heißt das Motto der Veranstaltung, die bereits zum sechsten Mal in Monheim stattfindet. Die Reihe startete vor viereinhalb Jahren.

Von Petra Czyperek

Siggi Sander mag es, wenn Langspielplatten eingeschweißt sind. „Ich ritze dann die Folie vorsichtig mit einem Messer auf, rieche am Vinyl und gucke mir die Platte an.“ Der 46-Jährige besitzt sehr viele Scheiben. Wie viele es genau sind, kann er kaum schätzen. „Bei mir im Regal stehen ungefähr sechs Meter davon“, sagt er. „Ich kann einfach keine LP abgeben.“ Zusammen mit fünf weiteren Hobby-DJs legt der Monheimer am Samstag ab 20 Uhr im Sojus-Café an der Kapellenstraße 38 unter dem Motto: „Schrille Rille“ seine Lieblingsscheiben für Publikum auf.

„Sie sind alle Vinyl-Fans, aber keine Profis. Jeder hat eine Stunde zur Verfügung“, berichtet Einrichtungsleiter Christian Kaindl. Die „Schrille Rille“ sei Teil des Sojus-Konzeptes, das Ehrenamtlichen die Möglichkeit bietet, eigene Ideen umzusetzen. „Wir legen vorher fest, wer wann dran ist.“ Zum Abschluss wird tanzbare Musik gespielt. Es ist bereits der sechste Termin in dieser Reihe. „Die Abnde sind gut besucht. Das Publikum ist gemischt.“

Info Freier Eintritt beim Vinyl-Abend am Samstag Was Plattenparty „Schrille Rille“ Wer Sechs ehrenamtliche DJs legen ihre Lieblingsplatten auf Wo Im Sojus-Café (Kulturfabrik), Kapellenstraße 38, Eintritt frei. Wie Sechs Stunden lang werden ab 20 Uhr unterschiedliche Stilrichtungen vorgestellt.

Auch Kaindl, der im Auto zwar CDs einschiebt, aber zu Hause nur Platten hört, ist am Samstag mit dabei. „Es ist eine richtig familiäre Atmosphäre.“ Der Sojus-Leiter mag Punk und Metal. Er kauft die schwarzen Scheiben immer dann, wenn Bands sie neu herausgeben. „Und das werden immer mehr.“

Katinka Löschper (48) beispielsweise ist ein Fan der deutschen Gruppe „The Hirscheffekt“. Die 2008 in Hannover gegründete Band gastiert am 13. Dezember im Sojus. Ihre Musik wird aufgrund ihres Stilmixes häufig als „Artcore“ bezeichnet. Löschper hat die Band eingeladen und den Auftritt koordiniert.„Ich spiele ihre Platten aber schon mal am Samstag im Café“, sagt die Monheimerin, die mit „gemischten Sachen“ startet. Neue Deutsche Welle, Metal, Rock und Hip-Hop kommen bei ihr auf den Plattenteller.

Auch junge Leute sammeln wieder LPs. Anna Rubino (18) macht gerade ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Monheimer Kulturfabrik. Sie findet Vinyl „viel cooler“, als sich Musik herunterzuladen. „Das ist authentischer und klingt viel voller“, begründet sie ihre Vorliebe. „Vinyl ist ein Ruhepol“, ergänzt Siggi Sander. Nicht so schnell wie MP3. Er berichtet, die Verkaufszahlen von LPs seien inzwischen wieder stärker als bei CDs. Darüber berichtet auch die Musikzeitschrift „Rolling Stone“ und schreibt, zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren gebe es 2019 mehr Vinyl- als CD-Verkäufe. Der Digitalisierung zum Trotz existierten auch überall noch die guten alten Plattenläden, unter anderem in Köln (“Underdog“) und Düsseldorf (“Hitsville“, „Ranking Record Store“). Auch Saturn in Leverkusen verkaufe wieder Vinyl.

Die Liebe zur schwarzen Scheibe begann bei den ehrenamtlichen DJs in früher Jugend. Katinka Löschpers erster Plattenkauf war die Filmmusik von „Mein Name ist Nobody“ mit Terence Hill. Sander investierte sein Taschengeld in die Single „Tell me why“ (1984) von Bronski Beat. Zu seinen Lieblingsscheiben gehört „Bang“ (1991) von der Britpop-Gruppe „Blur“. „Die habe ich mir als 17-Jähriger in London während einer Interrail-Tour gekauft.“