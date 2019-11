Mit Eisprinzessin und Schneemann : Sternenzauber in Monheim und Weihnachtsmarkt in Langenfeld eröffnet

Sternenzauber in Monheim und Weihnachtsmarkt in Langenfeld eröffnet

Langenfeld/Monheim Mit der Eröffnung des Monheimer Sternenzaubers wurde am Freitag auch die Weihnachtsbeleuchtung zum ersten Mal in diesem Jahr eingeschaltet, und ab sofort lädt die Almhütte mit heißen Getränken und winterlichen Köstlichkeiten ein.

Bis zum 5. Januar können kleine und große Eislauffans auf der Bahn vor dem Rathaus ihre Runden drehen. Die Nutzung ist kostenfrei. In Langenfeld ist auf dem Marktplatz das Weihnachtsdorf in Betrieb, ebenfalls mit Eislaufbahn. Zusammen mit einem Kinderkarussell sowie Glühwein- und Imbiss-Ständen ist dieser von der Schaustellerfamilie Bruch organisierte Markt bis zum 29. Dezember geöffnet. An den Feiertagen bleibt er zu. An diesem Wochenende findet auch der Weihnachtsmarkt der CDU Immigrath auf dem Bauernhof Aschenbroich, Kronprinzstraße 124, statt.