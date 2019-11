Monheim : Adventskonzert in der Marienkapelle

Der NRW-Meisterchor Nova Cantica aus Essen wird am Sonntag in der Monheimer Marienkapelle singen. Foto: Nova Cantica

Monheim Der NRW-Meisterchor Nova Cantica Essen tritt unter der Leitung von Christoph Lahme auf.

(ilpl) Unter dem Motto „Machet die Tore weit“ lädt der Marienkapellenverein zum Adventskonzert ein. Das 122. Klangwellenkonzert findet am 1. Dezember um 16 Uhr in der Marienkapelle am Rhein, An d’r Kapell‘ 1, statt. Der NRW-Meisterchor Nova Cantica Essen wird unter der Leitung von Christoph Lahme, der auch gemeinsam mit Oliver Drechsel als „Liaison extraordinaire“ mit Harmonium und Klavier den Chor begleiten wird, adventlich-weihnachtliche Musik verschiedener Länder präsentieren.