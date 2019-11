Monheim : Yvonne Neubert macht Kleinkinder schick

Monheim Mit ausgefallenen Kleidungs-Details und einem genähten Schelmenturm als Spieluhr erobert eine Monheimerin die Herzen vieler Mütter.

Getestet hat der kleine Sohn „Das Schelmentürmchen“. Er musste sagen, an was ihn Mamas neustes Werk erinnert, das da so schön das Monheimer Wappenlied spielt. Und in der Tat habe er den Schelmenturm sofort erkannt, sagt Neubert stolz. Mit witzigem Zipfeldach und freundlichem Gesicht macht sich die Spieluhr sicher zauberhaft in jedem Kinderzimmer. Das Zugband endet in einem hölzernen Plättchen, auf dem „Mein Monheim am Rhein“ geschrieben steht. Mehr Lokalpatriotismus geht wohl nicht. Der kleine Gag wurde speziell angefertigt.