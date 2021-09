Im Erkelenzer Land : Statistik zeigt: Siedlungen wachsen, Vegetation nimmt ab

Erkelenzer Land Vor allem in Wegberg und in Wassenberg gibt es viele grüne Fläche und Wald, doch nach wie vor wird die Vegetation vor allem zugunsten von Besiedlung geopfert.

Das zeigt sich auch bei den Ergebnissen der Städte: In Erkelenz nimmt die besiedelte Fläche 22,2 Prozent in Anspruch (2018: 19,2), die Verkehrsflächen 6,4 Prozent (2018: 6,7) und die Vegetation 71,1 (2018: 73,8). Gewässer: 0,3 Prozent.

Wassenberg und Wegberg weisen dabei den größten Waldanteil auf: In Wassenberg gibt es zu 39,4 Prozent Landwirtschaft und zu 31,8 Prozent Wald, in Wegberg sind es 44 Prozent Landwirtschaft und 30,9 Prozent Wald, in Hückelhoven 52,5 Prozent Landwirtschaft und 9,9 Prozent Wald und in Erkelenz 68,6 Prozent Landwirtschaft und nur 1,6 Prozent Wald.