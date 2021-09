Fußball-Regionalliga : Beecks Königstransfer bläst zur Attacke

Wie erwartet ist Kevin Weggen in Beeck auf Anhieb zu einem Führungsspieler geworden. „Ein bisschen Luft nach oben hat er allerdings schon noch“, sagt sein Trainer Mark Zeh. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fußball-Regionalliga Kevin Weggen war im Sommer Beecks prominentester Zugang. Der 27-Jährige füllt die Rolle als aggressiver Sechser und Leitwolf auch voll aus. Bei der U23 des FC Schalke 04 soll am Samstag endlich der erste Saisonsieg her.

Grundlegendes geändert hat sich in den vergangenen Monaten für Kevin Weggen – beruflich, fußballerisch und auch privat. Denn am 15. Mai hat der 27-Jährige seine Freundin Laura Eichin geheiratet, die Tochter von Borussia Mönchengladbachs langjährigem Spieler Thomas Eichin. Nun wohnt Weggen in Wickrath, wo er ein Haus gekauft hat.

Zum 1. Juli standen für ihn aber auch zwei weitere einschneidende Änderungen an: Seitdem spielt der Sechser nach zuvor vier Jahren beim SV Straelen (dort war er zuletzt sogar Kapitän) für den FC Wegberg-Beeck, und ebenso hat er an diesem Tag seinen Job als Versicherungskaufmann im Außendienst angetreten.

Info Hasani fällt weiter aus – auch Kühnel nicht dabei Personal Shpend Hasani muss weiter auf seinen Saisoneinstand warten – Beecks bester Goalgetter der vergangenen Jahre fällt mit einer Zerrung weiterhin aus. Ebenfalls wegen einer Zerung nicht zur Verfügung steht Sechser Meik Kühnel. Fragezeichen stehen zudem hinter den angeschlagenen Sebastian Wilms und Yannik Leersmacher.



Operation Denis Schütte, der im Sommer von Nord-Regionalligist BSV Rehden gekommen war und sich im Training bei einem Zweikampf das vordere Kreuzband gerissen hatte, ist mittlerweile operiert worden. Der Defensivmann wird wohl mindestens ein halbes Jahr nicht zur Verfügung stehen.

„Die vergangenen neun Jahre war ich, abgesehen von meiner Ausbildungszeit zum Versicherungskaufmann, praktisch Profi. Das ist daher jetzt schon eine neue Situation für mich“, sagt Weggen. Lange habe er von der Profikarriere geträumt, bekennt er. „Doch in der vergangenen Saison reifte in mir die Erkenntnis, dass es an der Zeit ist, neue berufliche Wege einzuschlagen. Klar hätte ich noch durch die Republik tingeln können, um vielleicht irgendwo sogar noch mal 3. Liga zu spielen, aber reich wäre ich damit auch nicht mehr geworden. Zudem bin ich nun verheiratet, habe Verantwortung“, erzählt er.

Folglich kam die Beecker Offerte gerade recht: „Hier kann ich Fußball und Beruf verbinden. Der FC ist von den Leuten und der Struktur sehr familiär – und von Wickrath aus bin ich in zehn Minuten im Waldstadion.“ Ein wesentlicher Faktor für den Wechsel sei zudem Beecks Trainer Mark Zeh gewesen: „Wir kennen uns schon lange, hätten auch fast mal zusammen in einer Mannschaft gespielt. Das war 2016 in Siegen. Doch dann bin ich doch nach Lübeck gewechselt. Mark und ich liegen auf einer Wellenlänge, denken Fußball gleich.“

Die ihm zugedachte Rolle als aggressiver und lautstarker Leitwolf („auf dem Platz kann ich auch mal ein Arschloch sein“) füllt Weggen in Beeck auf Anhieb aus. „Er ist der Charakter, den ich auf dem Platz auch sehen möchte“, sagt Zeh – und schiebt freilich nach: „Er hat aber noch ein bisschen Luft nach oben. Was aber ganz normal ist. Schließlich musste auch er sich erst mal bei uns akklimatisieren.“ Zufrieden mit ihm ist auch Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen: „Zum einen ist natürlich Kevins Position auf der Sechs dazu prädestiniert, Verantwortung zu übernehmen. Aber zum anderen macht er das auch von seiner Art her. Damit ist er hier auf Anhieb gut angekommen.“

Damit dies aber so richtig rund wird, müssen nach nur einem Punkt aus den ersten vier Spielen nun dringend Erfolgserlebnisse her – am besten schon am Samstag bei der U23 des FC Schalke 04 im umgebauten Parkstadion. „Schalke ist eine typische U23-Mannschaft. Gegen die sind Härte und Zweikampfstärke gefragt. Wir müssen da auch mal dreckig sein“, fordert Weggen – und kündigt an, dabei voranzugehen: „Das mache ich zwar immer, aber gegen ein Team, das ich auf Augenhöhe mit uns sehe, ist das noch einen Ticken wichtiger. Wir wollen in Schalke den ersten Sieg einfahren.“ Dort feiert er zudem ein Wiedersehen mit dem gleichaltrigen Schalker Kapitän Sven Mende: „Mit dem habe ich 2016 in Lübeck zusammengespielt.“