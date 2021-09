Fußball-Kreisliga A : Pascal Thora trifft Ratheims „Pferde“ spät

Mit diesem Schuss gelingt dem Erkelenzer Pascal Thora (l.) in der Nachspielzeit das 3:3 Foto: nipko

Erkelenz Der VfJ Ratheim führte beim SC 09 Erkelenz schon 3:1, kassierte aber in der Schlussphase noch zwei Tore. Der Ausgleich fiel in der Nachspielzeit.

Von Michael Moser

Christian Grün, Trainer des SC 09 Erkelenz, konnte es kaum fassen. „Unglaublich, ich erzähle eigentlich seit Wochen das Gleiche nach unseren Spielen. Auch heute haben uns zwei späte Tore wenigstens noch einen Punkt gerettet, nachdem wir unsere Überlegenheit vorher wieder mal nicht in Tore umgemünzt haben“, sagte er nach dem 3:3 gegen den VfJ Ratheim.

Die Ratheimer waren in dem Wissen nach Erkelenz gekommen, dass die Gastgeber spielerisch überlegen sein und nur Kampf und Geschlossenheit zum Erfolg führen würden. Die junge Gäste-Mannschaft erwischte zunächst den deutlich besseren Start. Es waren gerade mal fünf Minuten absolviert, als David Balo die Ratheimer in Führung brachte. Das beeindruckte Grüns Team spürbar, denn die forschen Gäste hätten in dieser Phase auch erhöhen können.

Was Erkelenz allerdings auszeichnete: Quasi mit der ersten echten Möglichkeit fiel der Ausgleich durch Sinan Kapar (16.). Die optische Überlegenheit der 09er, die dem 1:1 folgte, brachte aber keine zwingenden Möglichkeiten, wie Christian Grün bemängelte. „Wir haben viel Ballbesitz und drücken auf den gegnerischen Strafraum, aber echte Chancen erspielen wir uns nicht“, monierte er.

Ratheim, von Trainer Sven Ingendorn bestens eingestellt, blieb überraschend kaltschnäuzig. Immer wieder lauerten die Gäste auf Konter. Es bedurfte allerdings eines direkten Freistoßes, den Paul Weirowitz zur VfJ-Führung verwandelte (34.).

In Abschnitt zwei erhöhte Erkelenz den Druck nochmals. Der Ausgleich war förmlich schon zu riechen, doch sogar beste Möglichkeiten wurden vergeben (Marcel Merten, 70.). Und wie es Fußball nun mal ist, kam die kalte Dusche inmitten der Druckphase der Hausherren. Nach einem schnellen Angriff stand Felix Jansen richtig und traf zum scheinbar vorentscheidenden 3:1 für Ratheim (78.).

Die Gäste schienen nun aber stehend K.o. und sahen sich einem Erkelenzer Angriff nach dem anderen ausgesetzt. Es lief allerdings bereits die 87. Minute, als Sinan Kapar mit seinem zweiten Treffer das 2:3 markierte. Da befürchtete Sven Ingendorn am Spielfeldrand schon: „Jetzt wird es nochmal ganz eng.“ Schiedsrichter Michael Schulz zeigte vier Minuten Nachspielzeit an, die schon lange verstrichen waren, als es doch noch zum Erkelenzer Happy End kam. Mehrfach scheiterten SC-Spieler mit Torschüssen, ehe Pascal Thora den Ball volley nahm und unhaltbar das 3:3 erzielte. Danach wurde die Partie nicht mehr angepfiffen, so dass die Freude verständlicherweise beim Gastgeber lag.