Antrag im Kreistag : Grüne fordern eine Klimaschutzkommission

Erkelenzer Land Am 14. September tagt der Kreistag des Kreises Heinsberg. Die Fraktion der Grünen will dann über die Einrichtung einer Klimaschutzkommission sprechen.

Die Einrichtung einer Klimaschutzkommission fordern die Kreisgrünen und legen dazu im Kreistag einen Antrag vor, in der die Frage gestellt wird, wie der Kreis Heinsberg bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden kann. Die Mitglieder des Kreistages debattieren darüber in ihrer Sitzung am 14. September. Wie Fraktionsvorsitzender Jörg van den Dolder und Kreistagsabgeordnete Ruth Seidl begründen, streben die Grünen an, gemeinsam mit den Kreistagsfraktionen geeignete Fachleute aus Wissenschaft, Gesellschaft, Verbänden und Modellkommunen vorzuschlagen.