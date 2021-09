Neues Magazin im Kreis Heinsberg : VHS setzt bei neuem Kursprogramm auf Unterhaltung

Erkelenzer Land Gelingen soll das durch das neue VHS-Magazin, das das traditionelle Programmheft zukünftig ersetzen wird. Es soll unterhaltsam und spannend informieren.

Alles neu macht der Mai? Für die Umsetzung dieses Volksliedes sind die Verantwortlichen der Volkshochschule des Kreises Heinsberg etwas zu spät dran, trotzdem warten sie mit einer Neuerung auf. Und zwar mit dem „vhs-Magazin“, das künftig das traditionelle Programmheft ersetzen soll. In einer handlichen Größe werden in unterhaltsamer und informativer Art spannende neue Kurse und Geschichten von Teilnehmern vorgestellt. So erzählt ein Abonnent der Meisterkonzerte Anekdoten und Erfahrungen aus der über sechzig Jahre laufenden Konzertreihe. Ehemalige Teilnehmer aus Schulabschlusskursen berichten, was sie mit einem Examen in der Tasche aus ihrem Leben gemacht haben. Es wird auch von ersten Erfahrungen mit online-Kursen und mit Computerkursen berichtet. Ein Interview mit dem jüdischen Liedermacher Dani Bober wirft ein Schlaglicht auf die vielen Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläums „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Auch das Schwerpunktthema Nachhaltigkeit wird in dem Beitrag „Klima total – Können wir im Kleinen die Welt retten?“ behandelt. Das Semesterprogramm mit dem gesamten Angebot ist auf der Internetseite www.vhs-kreis-heinsberg.de zu finden. Hier gibt es auch eine Vielzahl von Beratungsangeboten für die Kunden.