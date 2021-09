Fußball-Bezirksliga : Yannik Schlömer ist der Mann des Tages

Fußball-Bezirksliga Würm-Linderns Stürmer Yannik Schlömer schoss zwei Tore und bereitete bei Unions Sieg gegen Concordia Oidtweiler das 3:1 von Thomas Lambertz auch noch vor.

Die meisten der rund 200 Zuschauer in Lindern kamen zwar aus Oidtweiler, jubeln durfte nach abwechslungsreichen 95 Spielminuten aber die SG Union Würm-Lindern. Die gewann nämlich mit 3:1 (0:1) gegen die Concordia.

Termin Die zuvor abgesetzte Halbfinal-Paarung im Heinsberger Kreispokal zwischen der SG Union Würm-Lindern und dem SV Viktoria Rotweiß Waldenrarh-Straeten wird am Mittwoch, 8. September, um 19 Uhr nachgeholt.

Es ging zunächst rauf und runter. Richtiger Spielfluss kam dabei allerdings nicht auf. Nach gut zehn Minuten gab es dann die erste Annäherung an das Gäste-Tor, aber der Kopfball von Yannik Schlömer bereitete Torwart Niklas Westhoff keine Schwierigkeiten. In der 13. Minute war Westerhoff aber voll gefordert, verhinderte bravourös einen Gegentreffer, als Würm-Linderns Stürmer Tim Janes frei vor ihm auftauchte, aber mit einem Flachschuss scheiterte.

Ansonsten probierten beide Teams immer wieder mit langen Bällen hinter die gegnerische Abwehrkette zu kommen. Meist vergeblich, weil die Abwehrreihen die Räume eng machten und so keine Schussgelegenheit zuließen. Bis zur 20. Minute, da kam erneut Schlömer an der gegnerischen Strafraumgrenze zum Abschluss. Aber der Ball flog dann doch weit am Tor vorbei.