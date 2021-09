Wegen Korschenbroicher Verletzungspech : TV Geistenbeck feiert Kreispokalerfolg ohne Finalsieg

Der TV Geistenbeck gewann am Wochenende den Kreispokal. Foto: Dieter Wiechmann

Handball-Kreispokal Der Handball-Oberligist musste im Endspiel nicht antreten, weil der TV Korschenbroich verletzungsbedingt kein Team mehr stellten konnte.

Im Final-Four-Turnier des Kreispokals setzte sich im ersten Halbfinale der Oberligist TV Geistenbeck locker mit 38:12 gegen den Bezirksligisten ASV Rurtal-Hückelhoven durch. Dabei bekamen hauptsächlich die Spieler Einsatzzeiten, die ansonsten hinten dran stehen. Spannender wurde es im zweiten Halbfinale, in dem der Regionalligist TV Korschenbroich auf den ambitionierten Oberligisten Borussia Mönchengladbach traf. Der TVK hatte nur zwei Ersatzspielern zur Verfügung, konnte sich am Ende aber knapp mit 25:22 durchsetzen. Allerdings musste Korschenbroich immer auf der Hut sein, denn die Borussen gaben sich zu keinem Zeitpunkt der Partie auf. Bitter für den TVK, dass sich in diesem Spiel noch zwei Spieler verletzten.