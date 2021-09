Fußball-Regionalliga : FC verliert 0:2 – und Leersmacher mit Rot

Fußball-Regionalliga Auch bei der U23 des FC Schalke 04 gelang dem FC Wegberg-Beeck nicht der erste Saisonsieg, auch wenn er eine Stunde gut mithielt. Benteke vergab in Hälfte eins zwei große Chancen. Knackpunkt war der berechtigte Platzverweis für Leersmacher (56.).

Nicht zum ersten Mal war es aber eine vermeidbare Niederlage. „Das war wieder so ein Spiel, in dem wir dem Gegner Paroli geboten haben, am Ende aber mit leeren Händen dastehen“, meinte Kevin Weggen, der nach 70 Minuten stark angeschlagen („ich hatte ein taubes Bein“) ausgetauscht werden musste.

Nach zwei Minuten hatte Weggen auch schon den ersten Beecker Torschuss abgegeben, doch vier Minuten später war er ungewollt Auslöser des 0:1. Nach seinem Ballverlust („für mich war es ein Foul an mich, später hat der Schiri viele solcher Szenen abgepfiffen“) schaltete Schalke flott um, und Jimmy Kaparos traf mit einem feinen Schuss ins lange Eck – freilich wurde er dabei auch nicht gestört (6.). Danach war Schalke eine Viertelstunde lang klar am Drücker.

Den Schwung der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit nahm der Gast auch mit in die Anfangsphase der zweiten – Beeck hielt sich da vornehmlich in der gegnerischen Hälfte auf. „Wir sind mutig aus der Kabine gekommen, und genau das hatten wir uns ja auch vorgenommen“, sagte Weggen.

Die Herrlichkeit währte indes nicht lange. Denn dann senste Yannik Leersmacher an der Mittellinie mit offener Sohle Daniel Kyerewaa um – Rot war die logische Konsequenz (56.). „Ich bin zu spät gekommen. So treffen wollte ich ihn aber nicht“, merkte dazu Leersmacher selbst an. „Eine einfach dumme Aktion“, wetterte Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen. „Da hat Yannik leider einen Aussetzer gehabt. Vorher hatte ich fest an den Ausgleich geglaubt. Wir waren doch so gut drin im Spiel“, sagte Zeh.