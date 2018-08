Myhler Leichtathlet Jonas Völler spurtet zum DM-Titel

Leichtathletik : Jonas Völler hat den besten Endspurt

Der Moment des Triumphes: Jonas Völler siegt bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock über 1500 Meter. Foto: Wolfgang Birkenstock

Wassenberg In einem wahren Bummelrennen im Rostocker Leichtathletik-Stadion beweist der Athlet des SC Myhl LA Stehvermögen. Nach einer taktischen Meisterleistung holt sich der 17-Jährige den DM-Titel der U 18 über 1500 Meter.

Wohl schon etliche Male ist Jonas Völler im Training die 1500 Meter schneller gelaufen als im Endlauf der Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock – und doch riss der junge Läufer des SC Myhl LA im Ziel die Arme als Sieger hoch. Dass 4:30,65 Minuten am Wochenende zum Titel der U 18 bei der Jugend-DM reichten, lag daran, dass die jungen Läufer ein wahres Bummelrennen absolvierten. Keiner der Athleten wollte in den ersten Runden die Verantwortung für das Tempo übernehmen, alle schienen sich auf ihre Spurtqualitäten zu verlassen. Und den besten Endspurt hatte auf der Zielgeraden Jonas Völler. Von Position drei lief der Myhler mit raumgreifenden Schritten an seinen beiden Kontrahenten noch vorbei, wurde so zum ersten Mal in seiner Karriere Deutscher Meister.

Erst beim Läuten der Glocke für die letzte Runde nahm das Rennen richtig Fahrt auf: Jonas Just von der LG Osterrode suchte sein Heil in der Flucht, zog von vorne weg. Folgen konnte nur noch Nick Kämpgen vom LAZ Mönchengladbach, in dessen Sog Jonas Völler ebenfalls die Verfolgung aufnahm. Mit Eingang der Zielgeraden sammelte Völler nochmal einige Kraftreserven, überlief erst Kämpgen und dann Just, überquerte die Ziellinie als Erster. „Das ist sein erster richtig großer Erfolg“, freute sich Völlers Trainer Harald Eifert, „ich habe ihm im Vorfeld gesagt, dass er sich zurückhalten soll, um sofort reagieren zu können, wenn einer weggeht – diese Vorgaben hat er perfekt umgesetzt.“ Zeit zum Üben hatte Völler bereits im Vorlauf, denn auch in dem ging es mehr um die Taktik, als ums sportliche Vermögen: Mit 4:19,94 Minuten sicherte sich der Myhler schon da den Sieg vor Just. Zum Vergleich: Im Vorjahr lief der Sieger 4:02 Minuten.



